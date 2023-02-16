7 років за ґратами проведе священник УПЦ МП, який закликав мешканців Донеччини підтримати псевдореферендум, - СБУ

Настоятель однієї з парафій УПЦ (МП) Лиманської громади Донецької області добровільно співпрацював з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Під час тимчасової окупації району він публічно виправдовував збройну агресію рф і закликав місцевих жителів підтримати загарбників. Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" за "приєднання" регіону до росії. Також пропонував людям "обрати" нового "голову" селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.



Свою підривну діяльність зловмисник погоджував з представниками командування військових угруповань рф", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала священника у ході стабілізаційних заходів після звільнення району.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому призначено покарання – 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років з конфіскацією майна.

"СБУ робить все, аби жоден зрадник України та колаборант не уникнув відповідальності. Окрему увагу приділяємо тим, хто прикриваючись рясою, працює на ворога. Підкреслюю - наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання. Тож вирок суду - ще один чіткий сигнал усім колаборантам", - наголосив глава СБУ Василь Малюк.

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