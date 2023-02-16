Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей, - генерал США Міллі

Росія не може підкорити Україну і досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом. Імовірно, війна Росії проти України має завершитись перемовинами. Цьогоріч Україні буде надзвичайно важко повністю визволити всі свої території.

Про це голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Агресію потрібно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою", додав генерал. Він також вказав на необхідність уважного управління у випадку ескалації, адже йдеться про Росію, яка є великою країною з ядерним арсеналом.

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Міллі, однак, зауважив, що і Україні буде надзвичайно важко досягнути повної перемоги цього року, що включатиме звільнення всіх своїх територій.

"Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України, - сказав він виданню. - Не можна сказати, що це не може статись ... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська".

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Міллі також наголосив на важливості збереження запасів боєприпасів у США на відповідному рівні. Пентагон переоцінює такі запаси і може знадобитись їх поповнення, додав він.