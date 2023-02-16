Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей, - генерал США Міллі
Про це голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
Агресію потрібно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою", додав генерал. Він також вказав на необхідність уважного управління у випадку ескалації, адже йдеться про Росію, яка є великою країною з ядерним арсеналом.
Міллі, однак, зауважив, що і Україні буде надзвичайно важко досягнути повної перемоги цього року, що включатиме звільнення всіх своїх територій.
"Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України, - сказав він виданню. - Не можна сказати, що це не може статись ... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська".
Міллі також наголосив на важливості збереження запасів боєприпасів у США на відповідному рівні. Пентагон переоцінює такі запаси і може знадобитись їх поповнення, додав він.