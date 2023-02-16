Торік російські хакери атакували Україну на 250% частіше, - Google

У Google заявили, що спонсоровані державою російські хакери протягом року після повномасштабного військового вторгнення в Україну майже постійно здійснювали цифрові атаки на українські цілі.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У новому звіті холдингової компанії Alphabet Inc. у четвер, напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, Група аналізу загроз Google повідомила, що зловмисники, яких підтримує уряд РФ, збільшили спроби злому українських користувачів на 250% протягом минулого року порівняно з 2020 роком.

Компанія використовувала 2022 рік як базовий, оскільки напередодні російсько-української війни напади росіян почастішали.

Міноборони України спільно з Національним агентством з питань державної служби були одними із головних цілей хакерів торік, зазначають у Google.

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Раніше США та Велика Британія звинувачували Росію у здійсненні кібератаки на супутникову мережу, яка призвела до відключення зв’язку в деяких частинах України до війни.

За даними Google, російські хакери зосередилися і на країнах-членах НАТО, зокрема, Польщі, Німеччині та країнах Балтії. У компанії прогнозують, що у 2023 році москва очікує посилення нападів не лише на Україну, а й на партнерів НАТО.

Водночас компанія повідомила, що атаки на кіберінфраструктуру України здійснює не лише Росія.

Щодо групи "Curious George", яка на думку Групи аналізу загроз належить китайській армії, Google заявив про зміщення уваги з російських та монгольських на українські урядові організації.