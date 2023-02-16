У Бундесвері розраховують, що німецькі Leopard та Marder доставлять в Україну в березні
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Танки та бронетранспортери, обіцяні Німеччиною, мають прибути до України вже у березні 2023 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер генерального інспектора Бундесвера Еберхарда Цорна.
"Я припускаю, що наші Leopard та Marder будуть використовуватися в Україні в березні", - написав він.
Цорн також зауважив, що Україні нададуть не лише техніку, а й комплекти запасних частин та необхідних боєприпасів.
"Якщо ми вирішимо поставити систему озброєння, то ми також зробимо її стійкою", - наголосив він.