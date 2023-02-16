Міноборони відправляє фахівців вчитися закупівель в Агенції НАТО

Персонал Міноборони України буде навчатися закупівель в Агенції НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці з закупівель Міноборони пройдуть навчання в Агенції НАТО з підтримки та постачання. Відповідна домовленість досягнута під час зустрічі Міністра оборони України Олексія Резнікова з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, повідомив очільник українського оборонного відомства", - йдеться у повідомленні.

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"Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обговорили також розвиток системи закупок Міноборони у відповідності до принципів транспарентності та ефективності. Домовились про системну взаємодію щодо навчання персоналу МОУ на базі NSPA та розвитку агенцій по закупівлям, які вже створені в Міноборони. Фактично, мова йде про синхронізацію всіх процедур закупівл, які будуть використовуватись МОУ зі стандартними процедурами прийнятими в НАТО. Плануємо, що вже за декілька тижнів почнеться навчання першої групи фахівців агенцій по закупкам МОУ. Конкретні домовленості були закріплені під час робочої зустрічі з представниками керівництва NSPA. Ми домовилися не тільки про навчання, а й про модернізацію нашої системи закупок за стандартами NSPA та забезпечення подальшого життєвого циклу озброєнь. Також обговорили розгортання такої програми в рамках комплексного пакету допомоги НАТО. Довіра партнерів важлива для України. Саме вона дозволяє нам отримувати всю ту допомогу, яку надають наші партнери", - заявив Резніков.