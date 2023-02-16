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Разом із Україною закликаємо покласти край іранському терору, - глава МЗС Ізраїлю Коен

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путін,іран
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен наголосив, що Іран становить загрозу не тільки для України, а й для безпеки всієї Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми разом з нашими українськими друзями закликаємо покласти край іранському терору, і ми працюватимемо разом на всіх рівнях та на кожній міжнародній платформі, щоб забезпечити безпеку нашого регіону", - зазначив міністр.

Коен засудив руйнівну діяльність Ірану проти України та наголосив, що Іран становить загрозу для всієї Європи.

"Ми всі повинні відправити чіткий меседж, що терористична діяльність Ірану має бути зупинена", - наголосив він.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Виктор Пилецкий 1bab9257
    Петя Курочкин. Железный купол ты можешь натянуть только себе на член. Он может ловить некоторые виды ракет на небольшом пространстве. Против серьезных ракет у них есть Хац , есть средства для дронов. Дают, что дают, и то спасибо. Это нам виноват, что в 91 у нас было танков больше, чем во всей Европе в разы , тьма самолетов , возможности делать самые передовые ракеты на тысячи километров дальности, мы могли уничтожить любую страну мира , включая Штаты( ядерным оружием). Кто нам виноват, что мы выбираем исключительно ************- воров и бандюков ? В Израиле 9млн неселение и площадь меньше Одесской обл, а воюют они с арабами , которых больше в десятки раз. Они не дают воровать и вкладывают в науку и вооружения. Если бы мы вкладывали в армию , у нас была бы одна из лучших армий мира. Бедные потому, что дурные и дурные потому что бедные. У Израиля нужно учится многому.
  • arye z.
    Ваня, как там у вас в Лахте?
    Холодно, небось?
    Чем греешься, Бояркой или Огуречным?
  • Tommy Lee
    А проти кацапського?

    Адже нас тероризує не Іран, а лише кацапія іранською зброєю.
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