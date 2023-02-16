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Ізраїль допомагатиме Україні з розробленням системи оповіщення про атаки

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тривога,повітряна
Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Йдеться про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Мій візит до Києва це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу... Ізраїль продовжуватиме нашу підтримку у майбутньому... Ми будемо допомагати у розробці системи раннього попередження для України", - сказав ізраїльський міністр.

Варто зазначити, що ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.

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Технології ідентифікують розміри об'єктів і визначають загрози. Потім ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни своєю чергою отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • arye z.
    На риторический вопрос даю тебе риторический ответ.
    Те, кто пытался сбросить Израиль в море, сегодня своими костями белеют в пустыне, и арабы и их "советские братья".
    Иран в открытой войне пока по мордам не получал, а в необъявленной получает уже вовсю.
    А помечтать об уничтожении Израиля, можешь, почему бы и нет. Влажные мёчты для тебя, Ванька, бесплатные. Типа мастурбации. Только прыщавый задрот мечтает о больших сиськах, а ты мечтаешь об уничтожении Израиля. Помечтаешь, и лехше станет. Да, Ванёк?
  • Ян Сапега c7b3b5db
    когда чурки таки запустят, как давно грозятся, все ракеты и мопеды на Изг'аиль и страна будет лежать в руинах - маякните, я вам гуманитраный мешок картошки вышлю с оплатой в рассрочку
  • Алексей Королевский 35c798da
    Очень важная хрень, Но лучше бы что-то действительно нужное дали
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