ГО "Аеророзвідка" започатковує курси пілотування БПЛА нового формату
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це дозволить підготувати комплексно навчених військових, які працюватимуть за процесом ISTAR.
"Роботизовані технології та ситуаційна обізнаність – шлях до нашої перемоги. ISTAR – один із процесів НАТО, який просто зараз впроваджується в Україні та дозволяє нам пришвидшити перемогу. Аеророзвідка розуміє необхідність сучасних технологій та стандартів у війську і втілює їх на практиці. Навчання пілотуванню дронами та використанню Дельти – це перший крок", - пояснила голова "ГО Аеророзвідка" Інна Гончар.
Курси проходять в прифронтових областях, що дозволяє навчатися практично в бойових умовах. Програма розрахована на 5 днів. На першому етапі передбачено 5 наборів груп по 10 осіб, що дозволить випустити 50 сертифікованих пілотів.
Програма поділена на теоретичну і практичну частини. Військові отримають інформацію про основні задачі групи БПЛА – розвідку, пошук, спостереження, коригування та ураження, ознайомляться з видами БПЛА та їхніми характеристиками, дізнаються, що впливає на керування БПЛА та як не втратити дрон, навчаться планувати завдання з максимальною ефективністю та безпекою для екіпажу.
Окрім того - опанують практичне застосування системи ситуаційної обізнаності Дельта, яку українські військові використовують для планування та ведення бойових дій, координації й отримання ситуаційної обізнаності.
Після теорії - активна практика для відточування здобутих знань "у полях", вивчення усіх важливих нюансів керування дронами. Насамкінець – іспит, який також включатиме виконання практичного завдання.
"Підготовка пілотів БПЛА, які мають практику з обробки та передачі отриманих розвідувальних відомостей та матеріалів системою ситуаційної обізнаності Дельта, суттєво підвищить ефективність операцій і зробить нашу армію сильнішою та сучаснішою", - додала Гончар.