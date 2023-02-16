Шольц на початку березня відвідає США та обговорить із Байденом підтримку України, - Білий дім
6524
Канцлер ФРН Олаф Шольц 3 березня зустрінеться із президентом США Джо Байденом під час візиту до Вашингтона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
"На річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обговорять наші поточні зусилля щодо підтримки України, покладання на Росію плати за її агресію та зміцнення трансатлантичної безпеки", - йдеться в повідомленні.
Також Байден та Шольц розглянуть подальше співробітництво з низки питань регіональної та глобальної безпеки.
"Зокрема роботу над спільними викликами, які створює Китай, і нашу співпрацю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні", - додали у Білому домі.