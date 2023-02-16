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Естонія пропонує зібрати для України військову допомогу на 100 млрд євро

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур виступив із закликом до міжнародного співтовариства забезпечити Україну військовою допомогою на загальну суму 100 мільярдів євро до кінця року, а в ближчій перспективі – надати їй 1 мільйон снарядів.

Про це він заявив під час спільної з главою Пентагону пресконференції в Таллінні у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо і повинні зробити більше. У мене є три ключові пропозиції, як це зробити", - зауважив глава оборонного відомства Естонії.

По-перше, за його словами, всім європейським партнерам і союзникам по НАТО слід підняти рівень витрат на оборону до рівня більш як 2% від ВВП, а в ідеалі – до 2,5%. "Більше можна дати лише тоді, коли є що дати", - зазначив Певкур.

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По-друге, "міжнародна коаліція має зібрати принаймні 100 мільярдів євро спільної військової допомоги для України до кінця 2023 року".

Причому, міністр підкреслив: "Ми можемо говорити про те, що наповнення також має значення, але повірте мені, Україна вже потребує речей на суму щонайменше 100 мільярдів на цей момент".

По-третє, продовжив міністр, Європейський Союз повинен терміново посилити українську оборону одним мільйоном артилерійських снарядів.

Водночас, за його словами, Естонія продовжить прискорювати розвиток власної національної оборони.

"Нова стратегія національної безпеки Естонії передбачає новий стандарт у розмірі щонайменше 3% ВВП на оборонні витрати", - зауважив міністр.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Велика подяка за таку ініціативу. Разом переможемо потвору.
  • Georg Lotar Georg Lotar aaed7fc0
    Естонці маленький, але дуже добрий та дружній народ!
  • Чайка Київ
    Немає слів, окрім слів щирої подяки.
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