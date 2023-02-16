Двоє російських військових після обміну повторно потрапили в полон, - Лубінець
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Два російські загарбники – Олександр Фоменко та Руслан Вальяшин – повторно потрапили в полон до українських військових після обміну полоненими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону новин у четвер, 16 лютого.
За його словами, росіяни вже побували в українському полоні, але їх повернули в Росію в обмін на українців.
"Кого вони повертають – відразу відправляють на фронт. Ми вважаємо, що це показник того, що там шалене недоукомплектування живою силою", – зазначив омбудсмен.
Він також додав, що вести переговори про обмін з державою-агресором важко, але все-таки процес рухається.
"Також очікуємо скоро позитивних новин", – додав Лубінець.