Двоє російських військових після обміну повторно потрапили в полон, - Лубінець

Два російські загарбники – Олександр Фоменко та Руслан Вальяшин – повторно потрапили в полон до українських військових після обміну полоненими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону новин у четвер, 16 лютого.

За його словами, росіяни вже побували в українському полоні, але їх повернули в Росію в обмін на українців.

"Кого вони повертають – відразу відправляють на фронт. Ми вважаємо, що це показник того, що там шалене недоукомплектування живою силою", – зазначив омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ініціює розгляд в ООН питання незаконного тримання і вбивства політв’язнів на території рф

Він також додав, що вести переговори про обмін з державою-агресором важко, але все-таки процес рухається.

"Також очікуємо скоро позитивних новин", – додав Лубінець.