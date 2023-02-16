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Двоє російських військових після обміну повторно потрапили в полон, - Лубінець

19 06269
полон
Два російські загарбники – Олександр Фоменко та Руслан Вальяшин – повторно потрапили в полон до українських військових після обміну полоненими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону новин у четвер, 16 лютого.

За його словами, росіяни вже побували в українському полоні, але їх повернули в Росію в обмін на українців.

"Кого вони повертають – відразу відправляють на фронт. Ми вважаємо, що це показник того, що там шалене недоукомплектування живою силою", – зазначив омбудсмен.

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Він також додав, що вести переговори про обмін з державою-агресором важко, але все-таки процес рухається.

"Також очікуємо скоро позитивних новин", – додав Лубінець.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Beta Human
    Якось треба їх позначати, - наприклад кожний раз виколювати одне око.
  • Vadim Smirnoff 907863e4
    Отрубить им пальцы на руках и поменять 3 й раз!
  • Дмитрий Selftravel
    Отрезать им пальцы по самую шею и поменять на херсонского енота
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