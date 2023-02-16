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Україна повернула з російського полону 100 українських воїнів та 1 цивільного

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Сьогодні, 16 лютого, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених військових - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ", - написав Єрмак.

Як зазначається, серед звільнених бійців - 94 оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі".

Єрмак додав, що багато хто з героїв дістали поранення різної тяжкості.

Також читайте: Росіяни затягують обміни полоненими. Кажуть, що українці нібито не хочуть повертатися додому, - Лубінець

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Україна змогла повернути додому 1863 громадянина.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    такі дні як свято і тільки одне бентежить - до чого тут дєрьмак?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Так та зараза ''відбілюється''! Гадає що забудуть що він ''кротяра''!
  • Вал Кочин 16671b7d
    Знає гнида, куди краще своє рило всунути для піару...👎
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