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Ізраїль надасть Україні кредитні гарантії на $200 млн, - глава МЗС Коен

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коен,елі
Ізраїль має намір надати кредитні гарантії на суму до 200 мільйонів доларів для проєктів у галузі охорони здоров’я та цивільної інфраструктури в Україні, заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

"Протягом минулого року Ізраїль надав значну гуманітарну допомогу Україні, зокрема розгортання польового шпиталю Shining Star", - сказав Коен на спільній пресконференції із главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Коен також запевнив, що Ізраїль має намір продовжити підтримку України, зокрема він анонсував "кредитні гарантії до 200 мільйонів доларів на ізраїльські проєкти в галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури".

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Міністр оголосив, що Ізраїль допоможе Україні "розробити розумну систему раннього запобігання".

"Я пишаюся тим, що підтримую Україну в ці скрутні часи", - сказав він.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    - Чим відрізняються британський Робін Гуд та український Олекса Добуш, від єврейського?
    - Британський та український відбирали гроші та майно у багатих і оздавали бідним, а єврейський відібране давав бідним у позику за невеликий відсоток...
  • alex orly
    Маленька Естонія, надала три шпиталі, і купу зброї, а воно пишається одним, і кредит " дуже великій", нема слів!!!! Чесно кажучи я від Ізраїлю очікував військову допомогу, повітряний щит, і т.п., але не сталося як гадалося!!!!!!
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    ані шекеля без гарантії... хоча самі сидять на підсосі у штатів десятиріччами
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