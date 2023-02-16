Росія продовжує вводити велику кількість військ на театр воєнних дій, але зазнає великих втрат, - Пентагон

Глава Пентагону Ллойд Остін прокоментував, чи можна вважати дії Росії на полі бою початком нового наступу на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується того, чи почала Росія свій наступ. Те, що ми бачимо, як ви чули від мене раніше, Росія продовжує вводити велику кількість військ на театр воєнних дій. Ці війська погано оснащені й погано треновані, і через це вони несуть багато втрат", - зауважив Остін.

За його словами, у Пентагоні очікують, що такий розвиток ситуації триватиме й далі.

"Ми також бачили, як вони (росіяни – ред.) посилюють артилерійський вогонь у районі Бахмута", - додав міністр оборони США. У цьому контексті він зазначив, що Бахмут, за оцінками американської сторони, залишатиметься зоною запеклих боїв упродовж певного часу.

Крім того, глава Пентагону підкреслив, що США, а також союзники й партнери "були дуже вражені тим, що побачили з боку українських сил". Він запевнив, що міжнародна коаліція робитиме все можливе, щоби забезпечити Україну озброєнням для досягнення успіху.

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Міністр оборони США також звернув увагу на те, як зміцнився Північноатлантичний альянс на тлі війни, розв’язаної Кремлем. "Путін думав, що може розділити НАТО, але своєю агресією він досяг зовсім протилежного. Альянс НАТО зараз об’єднаний і сильніший, ніж я коли-небудь бачив", - наголосив Остін.