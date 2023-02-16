Нова ера протистояння Росії і Заходу може тривати багато років і закінчитись раптово, - Столтенберг
Про це він розповів у інтерв’ю агентству AFP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Президент Путін хоче іншу Європу, хоче Європу, де він може контролювати сусідів, де він може вирішувати, що країни можуть робити. Нам потрібно бути готовими до довгого шляху, це може тривати багато, багато, багато, багато років", - сказав Столтенберг.
Він підкреслив, що не береться прогнозувати, як довго триватиме нове протистояння між Росією і Заходом, тому що зміни можуть настати раптово, як це вже відбувалося в історії. "Ми бачили падіння Берлінської стіни, або ми бачили 11 вересня", - сказав він.
НАТО, за його словами, "завжди шукатиме можливості знову опинитися в ситуації, коли є простір для кращих відносин, але за нинішньої поведінки російського режиму, режиму в Москві, це неможливо".