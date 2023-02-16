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"Завдяки вам": російський дитячий "омбудсмен" Львова-Бєлова подякувала Путіну за викрадену дитину з Маріуполя. ВIДЕО

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Дитячий "омбудсмен" з Росії Марія Львова-Бєлова подякувала Путіну за "сина" з Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Марія Львова-Бєлова сказала під час наради у російського диктатора  Володимира Путіна.

"Тепер я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. Складно, але ми одне одного точно любимо", - цинічно заявила посадовиця.

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Нагадаємо, у жовтні 2022 року дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова повідомила, що "усиновила" хлопчика, якого російські окупанти незаконно вивезли з Маріуполя.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Бажаю тобі щоб та дитина , коли виросте , тебе прибила кувалдою по башці ,, свиноматка кацапська .!!
  • Serhiy Talatynnik
    **** тупая щоб ти здохла в таких муках щоб волала поскоріше до кобзона!
  • Саша Пончик
    Ипанутая курва. Все ваши преступления вылезут боком. ху.ло сдохнет и вы все следом за ним.
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