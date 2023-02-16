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США і G7 готують масштабний пакет санкцій проти Росії на 24 лютого, - Нуланд

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нуланд,вікторія
Сполучені Штати разом зі своїми партнерами по G7 готують новий масштабний пакет санкцій, який планується оголосити ближче до річниці жорстокого вторгнення РФ в Україну.

Про це сказала в четвер під час телефонного брифінгу заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, ближче до 24 числа ви побачите новий великий пакет санкцій як з боку США, так і усіх наших партнерів по G7",- зауважила представниця Держдепу.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Eques Patriam d0a70b9c
    Найкращі та єдині ефективні санкції це удари ракетами та удари дронами камікадзе.

    Але й так дякуємо.
  • vadyan
    Ще десятьом олігархам заборонять в'їзд?
  • Mora Zfayfer
    пуйло та всi *********-рашисти не собаки, вони свинособаки.

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