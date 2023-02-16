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Франція відправила в Україну перші танки AMX-10RC, - ЗМІ

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amx10-rc
Франція відправляє в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Forces Operations.

Ці 14 легких танків AMX-10RC є першими серед кількох десятків екземплярів, які країни Заходу пообіцяли передати Україні на початку січня. 

Саме стільки екіпажів та керівників пройшли підготовку за останні тижні у Сомюрській кавалерійській школі - колисці французької бронекавалерії.

Також читайте: Франція передасть Україні ще 12 САУ "Caesar", - міністр оборони Лекорню

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Альтер Эго 3c28df09
    Дякуємо Франції!!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Свято наближається...
  • Юрий 60e2549a
    Ок.
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