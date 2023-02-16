Франція відправила в Україну перші танки AMX-10RC, - ЗМІ

Франція відправляє в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Forces Operations.

Ці 14 легких танків AMX-10RC є першими серед кількох десятків екземплярів, які країни Заходу пообіцяли передати Україні на початку січня.

Саме стільки екіпажів та керівників пройшли підготовку за останні тижні у Сомюрській кавалерійській школі - колисці французької бронекавалерії.

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