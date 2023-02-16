Франція відправила в Україну перші танки AMX-10RC, - ЗМІ
21 38246
Франція відправляє в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Forces Operations.
Ці 14 легких танків AMX-10RC є першими серед кількох десятків екземплярів, які країни Заходу пообіцяли передати Україні на початку січня.
Саме стільки екіпажів та керівників пройшли підготовку за останні тижні у Сомюрській кавалерійській школі - колисці французької бронекавалерії.