Ізраїль готовий надати Україні систему попередження про повітряну загрозу, - глава МЗС Коен
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Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню.
Про це пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що Коен зустрівся в четвер із Зеленським під час візиту до Києва - першого візиту ізраїльського чиновника в Україну з початку російського вторгнення майже рік тому - і пообіцяв, що Ізраїль надасть Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню через 3-6 місяців.