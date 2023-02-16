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Ізраїль готовий надати Україні систему попередження про повітряну загрозу, - глава МЗС Коен

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коен,зеленський
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню.

Про це пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Коен зустрівся в четвер із Зеленським під час візиту до Києва - першого візиту ізраїльського чиновника в Україну з початку російського вторгнення майже рік тому - і пообіцяв, що Ізраїль надасть Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню через 3-6 місяців.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Ольга Мартынюк 0cacf01b
    Краще би стстему знищення ворожих ракет.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Вони ще кілька місяців назад обіцяли надати якусь ''розумну'' систему. Хоча навіщо? В нас та що є працює добре. Для чого шило-на мило міняти?
  • Владимир Москаленко e44244f4
    В Україні вже є така система, Кім з Миколаєва.
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