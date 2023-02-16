Раді пропонують виключити Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Верховній Раді запропоновано відкликати народного депутата з групи "Платформа за життя та мир" Сергія Льовочкіна з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки України.

На сайті ВР опубліковано відповідний проєкт постанови №9022 від 16 лютого про внесення змін до постанови Верховної Ради "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У проєкті постанови, яку ініціювали нардепи переважно з фракції "Слуга народу", пропонується: "відкликати Льовочкіна Сергія Володимировича – народного депутата України, депутатська група "Платформа за життя та мир" – з персонального складу комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки".

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