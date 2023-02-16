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Раді пропонують виключити Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки

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Верховній Раді запропоновано відкликати народного депутата з групи "Платформа за життя та мир" Сергія Льовочкіна з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки України.

На сайті ВР опубліковано відповідний проєкт постанови №9022 від 16 лютого про внесення змін до постанови Верховної Ради "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У проєкті постанови, яку ініціювали нардепи переважно з фракції "Слуга народу", пропонується: "відкликати Льовочкіна Сергія Володимировича – народного депутата України, депутатська група "Платформа за життя та мир" – з персонального складу комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки".

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Mykola Korzh 6191bb3d
    На..ра?! Поставте його начальником ГУР. Клоунада риг в комітеті нац безпеки і розвідки ПЗДЦ
  • vterra w
    *** ще медведчука б повернули і включили до комітету нац безпеки
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Лютий треш! Прокацапський недобитий ригоанал сидить в комітеті нацбезпеки!
    Це треба бути або відбитим на всю голову, або бути лютим ворогом України щоб таке зробити!
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