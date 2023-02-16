Резніков про результати візиту до Брюсселя: Зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Залужного

Результати роботу української делегації у Брюсселі оптимістичні.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Завершилася дводенна робота української делегації у Брюсселі

Результати оптимістичні.

- Загрози з неба отримають кращу відсіч.

- Військо буде краще забезпечене боєприпасами.

- Більше наших воїнів отримають якісну підготовку.

Головне – зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу.

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Сьогодні обговорювали з партнерами практичні аспекти "танкової коаліції". Зроблено кілька важливих кроків.

Я дякую усім партнерам за допомогу Україні. Особливо Сполученим Штатам і персонально моєму другу та великому другу України міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ – за лідерство у форматі "Рамштайн".

Також щиро вдячний Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за послідовну підтримку нашої держави на рівні Північноатлантичного альянсу.

Вдячній українській делегації та Місії України при НАТО за командну роботу.

Повертаємося додому. Нас чекає багато справ.

Наближуємо перемогу невпинно", - розповів Резніков.