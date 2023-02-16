Антикорупційний суд забрав у власність України майно російського олігарха Дерипаски, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній "Глухівський кар’єр кварцитів", "Хустський кар’єр" та "Жежелівський кар’єр".

Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.

Встановлено, що Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва рф, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України.

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Таким чином російський олігарх намагався приховати своє відношення до українських активів.

Втім, співробітники Служби безпеки викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.

Заходи з націоналізації підприємств країни-агресора проводили співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

"16 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України про застосування санкції стягнення, та в дохід держави було стягнуто:

- 100% частки ТОВ "Глухівський Кар’єр кварцитів" (розташовано за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, село Баничі, вул. Заводська, буд.18А, код згідно із ЄРДПОУ 14015554);

- 100% ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 33133003);

- 100% частки ТОВ "Компанія "Алюміній України" (розташовано за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд.18/7-В, код згідно із ЄРДПОУ 30348178);

- 100% частки ТОВ "Гуардон України" (розташовано за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд.94А, код згідно із ЄРДПОУ 33144806);

100% частки ТОВ "Сервісний центр "Металург" (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 32654880);

- 100 % частки ТОВ "ЧАС ІТ" (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 34375844);

- 99 % частки ТОВ "Охорона МГЗ" (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 33896836);

- 100 % частки ТОВ "Центр обліку Миколаїв" (розташовано за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Галицинове, вул. Набережна, буд.64, код згідно із ЄРДПОУ 34319397);

- 100 % частки Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм" (розташовано за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Богоявленський, буд.325/1, код згідно із ЄРДПОУ 33250256);

- 100 % частки ТОВ "Запоріжалюмінторг" (розташовано за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд.15, код згідно із ЄРДПОУ 32573524);

- 29,5363% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (розташовано за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд.15, код згідно із ЄРДПОУ 00194122;

- 100 % частки ПрАТ "Хустський кар`єр" (розташовано за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, вул. Промзона, буд.1, код згідно із ЄРДПОУ 05467613);

- 100 % частки ПрАТ "Жежелівський кар`єр" (розташовано за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Жежелів, вул. Кар`єрна, буд.1-В, код згідно із ЄРДПОУ 00292379);

більше трьохсот об’єкт рухомого та нерухомого майна", - повідомили в Мінюсті.