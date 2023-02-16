Лідер британських лейбористів Стармер відвідав Київ: зустрівся із Зеленським та побував у Бучі й Ірпені. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з лідером Лейбористської партії та Офіційної опозиції Великої Британії Кіром Стармером.

Про це глава Української держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Один із наших пріоритетів сьогодні – подальше посилення підтримки України з боку наших партнерів і союзників, серед яких одне з ключових місць посідає Велика Британія. Тому візит лідера Лейбористської партії та Офіційної опозиції Великої Британії Кіра Стармера є дуже важливим", – зазначив Зеленський.

Він поінформував, що під час зустрічі обговорювалася ситуація на передовій та можливий розвиток подій у найближчі місяці, питання санкцій та конфіскації російських активів, їх спрямування на відбудову Української держави, а також створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

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"Необхідно забезпечити справедливість. Українці, які втратили своїх рідних, чекають на це", – наголосив президент.

Як повідомило видання Rolitico. Кір Стармер побував у Бучі та Ірпені. Після неанонсованої поїздки до Києва, яка відбулася 16 лютого, член Лейбористської партії Кір Стармер присягнув, що Україна завжди матиме "непохитну підтримку" його партії.

Перед зустріччю з українським президентом Стармер побував у Бучі — місці масових вбивств мирних жителів — і у зруйнованому російськими бомбардуванням Ірпені. Він зустрівся з експертами з прав людини та реконструкції.

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"Неможливо дивитися на наслідки звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима та руками, пов'язаними за спиною. У Гаазі має бути правосуддя", – сказав він британській телекомпанії ITV.