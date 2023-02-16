Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли сім громад на Сумщині
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Сумської ОВА.
Як зазначають в ОВА, було зафіксовано 69 прильотів та скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою.
Зокрема:
▪️Великописарівська громада: з 9.50 росіяни били по території громади з мінометів − 10 прильотів.
▪️Есманьська громада: зафіксовано 2 мінометні обстріли громади − всього 11 прильотів.
▪️По території Хотінської громади ворог бив з артилерії − 9 прильотів.
▪️Новослобідська громада: мінометні обстріли громади були о 13.20 − 10 прильотів, та о 17.20 − 8 прильотів. У результаті вибухів о 17.20 у с. Бояро-Лежачі пошкоджено 4 житлових будинки та прилеглі господарчі споруди.
▪️Білопільська громада теж зазнала мінометного обстрілу − 7 прильотів.
▪️Краснопільська громада: о 14.05 ворожим БПЛА (квадрокоптерного типу) скинуто 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ).
▪️Шалигинська громада: 6 мін росіяни скинули на територію громади.
"На щастя, без людських жертв", - зазначається в повідомленні.