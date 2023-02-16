Росія скликає Радбез ООН з приводу річниці Мінських угод
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У п’ятницю, 17 лютого, Рада Безпеки ООН збереться на запит Росії для обговорення річниці Мінських угод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У секретаріаті Радбезу повідомили, що від ООН на засіданні доповідатиме заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.
Як зазначають у дипломатичних колах, Росія має намір скористатися трибуною РБ ООН для озвучення брехливих наративів про нібито недотримання Україною Мінських угод, намагаючись таким чином виправдати свою агресію проти нашої країни.
Засідання розпочнеться о 10:00 (17:00 за київським часом).
Наступного тижня в ООН відбудеться низка заходів різного рівня, приурочених до річниці російського вторгнення в Україну.