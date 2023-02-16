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Кремль готує теракти в Росії, - розвідка Польщі

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станіслав,жарин
У російській пропаганді з’явилися нові наративи, які дають підстави побоюватися, що російські спецслужби готують провокації "під чужим прапором" усередині Росії.

Про це заявив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Жарин зазначив, що пропаганда РФ продовжує інформаційну війну, зокрема проти союзників України, щоб виправдати злочинні дії Кремля.

За його словами, російська Служба зовнішньої розвідки поширює брехню про причетність військових США до "вербування бойовиків ІДІЛ та Аль-Каїди для проведення терактів у Росії та СНД".

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Цю дезінформацію СЗР активно підтримує російська пропаганда, її також піднімає на офіційний рівень заступник речника Державної Думи Ірина Ярова.

Жарин наголошує, що такі публічні звинувачення на адресу США можуть бути частиною підготовки пропагандистської бази для можливих диверсій, які готують російські спецслужби "під чужим прапором" у самій Росії.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    ТА ***** , пусть там всех взорвут , планета только вздохнет с облегчением.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Нехай мавзолей підірвуть! І бункер *уйла-точно буде резонанс?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    да всем уже пох кто здесь ежедневно под тревогой. хай себя поубивают.
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