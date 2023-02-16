Зеленський на "Berlinale": Культура може бути поза політикою, але не тоді, коли це – політика агресії

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого за допомогою відеозв’язку виступив на відкритті 73-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Культура і кіно можуть бути поза політикою. Але тільки не тоді, коли це політика агресії. Не тоді, коли це політика масових злочинів, вбивств, терору, прагнення знищити інші країни та інші народи. Коли це політика тотальної війни. Тобто – політика нинішньої Росії", - сказав Зеленський.

За його словами, "за таких обставин і в такі часи – мистецтво не може бути нейтральним. Не може бути "поза". Культура в такі часи робить вибір. Вибирає сторону. І у різний спосіб говорить своє слово, чим бореться та протидіє злу. Або – не помічає і мовчить, чим фактично йому допомагає".

"У боротьбі людства з будь-яким злом завжди звучить два голоси. Це і пропаганда. На якийсь час пропаганда здатна заглушити правду. Але не здатна перемогти остаточно. Якщо мистецтво не припиняє боротьбу і не мовчить. Знає, що стояти осторонь – значить бути поруч зі злом", - зазначив він.

Він високо оцінив те, що "на нинішній фестиваль не допущені інституції та персони, які підтримують Кремль, та фільми, зняті за підтримки Росії".

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"Ми цінуємо це і вдячні за це. Це справді важливо. Це не формальність, це важливий символ. Ми вдячні за підтримку України, увагу до України, солідарність з Україною. Доказ тому – офіційний значок для учасників та гостей Берлінале – Золотий Ведмідь, який став цього року синьо-жовтим", - зауважив Зеленський.

"Зараз між нами тисячі кілометрів. Але ми – пліч-о-пліч. Ми говоримо різними мовами, але між нами панує повне розуміння. Нас поділяє лише віртуальний кордон. Але між нами немає стіни", - заявив президент.

Він назвав Україну "фортецею вільного світу". "Фортеця, що стоїть майже рік. Фортеця, що захищає себе, Європу і світ. Фортеця, яка не може впасти. Фортеця, яка обов'язково вистоїть. І переможе", - сказав він.

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