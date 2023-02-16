Пріоритет на найближчий час - тримати ситуацію на фронті й готуватися до ескалації, - Зеленський

Головним завданням для військових на фронті є тримати ситуацію і бути готовими до ескалації з боку ворога.

Про це у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки, і в ньому взяли участь усі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали про ситуацію за кожним із напрямків і перспективи – теж за кожним з оперативних напрямків", - повідомив президент.

"Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових. Плани й можливості ворога. Потенціал української відповіді. Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо" , – зазначив Зеленський.

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