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Війна Росії проти України - це війна людожерів проти людей, - Ландсбергіс

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ландсбергіс,вітаутас
Війна Росії проти України – це війна людожерів проти людей.

Так вважає перший голова парламенту Литви після відновлення її незалежності у 1991 році професор Вітаутас Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

16 лютого професор Ландсбергіс виступив із промовою на честь Дня відновлення Литовської держави. Більшу частину виступу він присвятив вторгненню Росії до України.

Ландсбергіс сказав, що "новий фюрер намагається назвати метою свого "русского мира" завоювання", і закликав цивілізований світ ще рішучіше стати на бік України.

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"Як зупинити агресивний русофашизм, як припинити війну людожерів проти людей, як зупинити руйнацію міст і тотальні вбивства, що скоюються з насолодою?" – сказав Ландсбергіс.

Він підкреслив, що "людожери й надалі беруть участь у міжнародних організаціях, які самі ж і поливають помиями брехні", і що "держави людей самі постачають державам людожерів гроші, даючи їм можливість продовжувати руйнівний воєнний геноцид".

За словами Ландсбергіса, у Європі лише базікають про те, що "історія не має повторитися", але насправді Захід все ще боїться віддавати Україні винищувачі та інше озброєння, необхідне їй для оборони.

З огляду на нерішучість Заходу, вважає професор, суспільство Литви показало диво – диво народної солідарності.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Orest Levko f177db9f
    Дякую, пане Ландсбергіс! Добре пам'ятаю боротьбу литовців за відновлення незалежності.
    Українці і литовці - брати! Росія - країна-людожер!

    https://youtu.be/45RV4inUiyg
    https://youtu.be/UcdUwahSM5o
  • 2e
  • Amber
    Дуже влучно сказано професором Лансбергісом про
    війну московіі проти України -
    це війна людожерів проти людей , краще і сказато важко 👍🏼👏🏽😕
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