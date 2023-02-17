В Бахмуті залишаються 6 тис. цивільних осіб, - Верещук

У Бахмуті, навколо якого точаться запеклі бої, все ще залишаються 6 тисяч цивільних осіб.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах. Щиро кажучи, мене дуже дивує, що там досі роблять 6 тисяч цивільних. Саме стільки людей залишаються в місті за останніми даними", - написала чиновниця у телеграм-каналі.

Міністр закликала цивільних, які досі перебувають у Бахмуті, евакуюватись:

"Якщо ви є адекватними, законослухняними та патріотичними громадянами, ви маєте негайно евакуюватись. Бо, коли ви залишаєтесь у місті, то:



По-перше, наражаєте на небезпеку себе та своїх близьких, особливо дітей, які змушені залишатись разом з вами. По-друге, створюєте додаткові проблеми та ризики всім тим людям, які намагаються вам там допомагати (військові, Нацполіція, волонтери). По-третє, ви заважаєте нормально працювати в місті нашим силам оборони та безпеки. Позаяк вони змушені постійно зважати на вашу безпеку".

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