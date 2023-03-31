Весняний призов може завадити РФ поповнювати бойові підрозділи, які воюють в Україні, - ISW
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
На думку аналітиків ISW, президент РФ Володимир Путін вважає загрозою для стабільності своєї влади відправку на війну молодих призовників, а тому зробив ставку на мобілізацію резервістів і набір найманців.
Експерти інституту вважають, що російських призовників, найімовірніше, не відправлять воювати в Україну, однак на них доведеться витрачати ресурси Міноборони РФ.
"Навчальні потужності Росії обмежені. Те, що їх займуть призовники, які не воюватимуть у 2023 році, позбавляє Кремль можливості навчати резервістів і добровольців", – йдеться у звіті ISW.
В інституті допускають, що російська влада може спробувати набрати поповнення для війни в Україні, примусивши або вмовивши підписати контракти частину солдатів, які закінчують службу за призовом і вже якоюсь мірою підготовлені до того, щоб воювати.