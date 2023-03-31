У Білому домі вважають безпідставними звинувачення у "шпигунстві" проти журналіста WSJ Гершковича

Білий дім назвав безпідставними звинувачення, які ФСБ висунула затриманому у Росії журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, проти нього порушено кримінальну справу про шпигунство.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Немає підстав вважати, що ці звинувачення – у шпигунстві – є вірними", - зауважила представниця Білого дому.

Вона наголосила, що американська сторона продовжує вивчати обставини затримання журналіста, який є громадянином Сполучених Штатів.

Жан-П’єр також назвала "знайомою тактикою" росіян, коли вони затримують громадян США та використовують їх для того, щоби мати додаткові важелі для переговорів.

Представниця Білого дому також повторила заклик Держдепартаменту США до американців не залишатися в Росії.

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Нагадаємо, 30 березня журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Видання The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити їхнього журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії.