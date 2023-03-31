Війська РФ упродовж доби 9 разів обстріляли Херсон, 1 людина загинула, 2 - зазнали поранень, - ОВА

Окупанти здійснили 64 обстріли Херсонщини за добу, випустивши 243 снаряди.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 64 обстріли, випустивши 243 снаряди. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії.



Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів. 25 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.



На жаль, є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, 2 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 61 особу.

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