Окупанти здійснили серію ударів по Запоріжжю та передмістю з РСЗВ, пошкоджено інфраструктурний об’єкт (оновлено)

Ракетний терор мирного населення продовжується. Гучний ранок видався для Запорізького району.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.



"Ворог наніс серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ.



Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці.



На щастя, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, унаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт у Запоріжжі.



"На щастя, люди та житлові будинки не постраждали. На цей час у місті все спокійно, усі комунальні служби працюють у штатному режимі. На місці прильоту працюють усі відповідні служби", - написав він.