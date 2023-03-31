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Японія запровадила нові санкції проти РФ: під забороною, зокрема, експорт компонентів для авіації та космічної галузі

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Японія запровадила нові санкції проти РФ: під забороною, зокрема, експорт компонентів для авіації та космічної галузі
Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти РФ, який забороняє експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріали та деталі, які можуть використовуватись для виробництва дронів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в пресслужбі уряду Японії.

"Ми реалізовуватимемо заходи на підставі "Закону про валютні операції та зовнішню торгівлю" у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. Новий пакет санкцій набуде чинності з 7 квітня", - йдеться в заяві уряду.

До списку заборонених для експорту до Росії товарів також увійшли:

  • сталь та вироби з неї;
  • алюміній та вироби з нього;
  • будівельні машини (гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо);
  • двигуни для авіації;
  • електрообладнання та його частини, радіоапаратура для навігації, генератори;
  • літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також БПЛА;
  • оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього;
  • всі іграшки, що мають колеса, а також збірні моделі та макети, головоломки та пазли.

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