Японія запровадила нові санкції проти РФ: під забороною, зокрема, експорт компонентів для авіації та космічної галузі
7424
Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти РФ, який забороняє експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріали та деталі, які можуть використовуватись для виробництва дронів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в пресслужбі уряду Японії.
"Ми реалізовуватимемо заходи на підставі "Закону про валютні операції та зовнішню торгівлю" у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. Новий пакет санкцій набуде чинності з 7 квітня", - йдеться в заяві уряду.
До списку заборонених для експорту до Росії товарів також увійшли:
- сталь та вироби з неї;
- алюміній та вироби з нього;
- будівельні машини (гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо);
- двигуни для авіації;
- електрообладнання та його частини, радіоапаратура для навігації, генератори;
- літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також БПЛА;
- оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього;
- всі іграшки, що мають колеса, а також збірні моделі та макети, головоломки та пазли.