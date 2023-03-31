Поки що відсутній міжнародно-правовий шлях для виключення РФ із Радбезу ООН, - Білий дім

Поки що немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час відеобрифінгу заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

У США вважають, що Росія й надалі використовуватиме своє місце в ООН для поширення дезінформації та спроб виправдати свої дії в Україні. Зокрема, воєнні злочини, які скоюють російські солдати.

"Країні, яка грубо порушує Статут ООН і вторгається до свого сусіда, не місце уРаді Безпеки ООН", - зазначила Жан-П'єр.

Представник Білого дому додала, що неприємно було б бачити головування Росії в РБ ООН, насправді це здебільшого церемоніальна посада, яка передається іншим членам за принципом ротації.

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