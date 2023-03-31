Окупанти атакували Україну 10 "шахедами", які були запущені з Брянської області, - Повітряні сили

Російські загарбники випустили по території України 10 ударних безпілотників "Shahed-136/131". Також були зафіксовані інші повітряні цілі, ймовірно повітряні кулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"З 21.10 год 30 березня по 01.30 год 31 березня 2023 року противник атакував Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", також у небі зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль. Ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакували з північного напрямку – Брянська обл. РФ, через Сумську та Чернігівську області", - йдеться в повідомленні.

Знищено дев’ять із десяти ударних дронів: один - підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім - силами та засобами воїнів Повітряних Сил - зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряне командування "Схід".

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