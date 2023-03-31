Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 173 360 осіб (+460 за добу), 3615 танків, 2675 артсистем, 6977 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 31 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 173 360 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 173 360 (+460) осіб ліквідовано,
- танків - 3615 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6977 (+3) од,
- артилерійських систем - 2675 (+4) од,
- РСЗВ - 526 (+0) од,
- засоби ППО - 278 (+0) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+9),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5521 (+3) од,
- спеціальна техніка - 294 (+3).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.