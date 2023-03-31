Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 173 360 осіб (+460 за добу), 3615 танків, 2675 артсистем, 6977 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 31 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 173 360 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 173 360 (+460) осіб ліквідовано,

танків - 3615 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6977 (+3) од,

артилерійських систем - 2675 (+4) од,

РСЗВ - 526 (+0) од,

засоби ППО - 278 (+0) од,

літаків - 306 (+0) од,

гелікоптерів - 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+9),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5521 (+3) од,

спеціальна техніка - 294 (+3).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.