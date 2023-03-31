Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 173 360 осіб (+460 за добу), 3615 танків, 2675 артсистем, 6977 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 31 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 173 360 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 173 360 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків - 3615 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6977 (+3) од,
  • артилерійських систем - 2675 (+4) од,
  • РСЗВ - 526 (+0) од,
  • засоби ППО - 278 (+0) од,
  • літаків - 306 (+0) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+9),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5521 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 294 (+3).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відбили понад 80 атак окупантів на 5 напрямках, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 173 360 осіб (+460 за добу), 3615 танків, 2675 артсистем, 6977 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • 5 копійок
    А цього зарахували?
  • Kare Resa
    По мере приближения украинского наступления, чувствуется, даже спиной ощущается, что желающих умирать за бредовые идеи Путина, Медведева, Шойгу, уменьшается в геометрической прогрессии. Скоро только при упоминании о ВСУ, начинается паника в рядах оккупантов. В Крыму большинство оккупантов уже пакуют вещи и сидят на чемоданах
  • Qq Qqq f1a4586b
    18 одиниць техніки і майже 500 чумардосів. Всього по трохи, спецтехніки 3, арти мало, напевно в попередні дні перший ешелон повибивали. Слава ЗСУ!
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