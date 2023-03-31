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Глава МАГАТЕ Гроссі планує вирушити до Росії, щоб обговорити гарантії безпеки Запорізької АЕС

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Глава МАГАТЕ Гроссі планує вирушити до Росії, щоб обговорити гарантії безпеки Запорізької АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, після візиту на окуповану станцію, заявив про серйозність ситуації з ядерною безпекою на найбільшому ядерному об’єкті в Європі.

Про це йдеться у заяві глави Міжнародного агентства з ядерної енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

"Вкрай важливо домогтися узгодження фундаментального принципу, що атомна станція не повинна зазнавати нападу за жодних обставин, а також не повинна використовуватися для нападу", – сказав глава МАГАТЕ.

Гроссі має намір продовжувати дипломатичні зусилля щодо захисту ЗАЕС та запобігання ймовірній ядерній аварії. Він повідомив, що обговорив це питання на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Запоріжжі, і має намір незабаром вирушити до Росії для проведення переговорів щодо гарантій безпеки станції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на ЗАЕС залишається нестабільною, станцію неможливо захистити, - Гроссі

Топ коментарі

  • Radchenko86
    А війська, які розміщають техніку і БК прямо в будівлях АЕС в нього стурбованість і занепокоєння не викликають? Чи може не побачив їх там)
  • Светлана Конь ec23328a
    Про що ця московська підстилка варнякає? ЗАЄС вже атакована, вже використовується терористами!
  • secret secret_too
    закройте дебила в одной комнате с бешеной собакой и пусть обьеснит ей что жевать его кишки неєтично.
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