Глава МАГАТЕ Гроссі планує вирушити до Росії, щоб обговорити гарантії безпеки Запорізької АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, після візиту на окуповану станцію, заявив про серйозність ситуації з ядерною безпекою на найбільшому ядерному об’єкті в Європі.

Про це йдеться у заяві глави Міжнародного агентства з ядерної енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

"Вкрай важливо домогтися узгодження фундаментального принципу, що атомна станція не повинна зазнавати нападу за жодних обставин, а також не повинна використовуватися для нападу", – сказав глава МАГАТЕ.

Гроссі має намір продовжувати дипломатичні зусилля щодо захисту ЗАЕС та запобігання ймовірній ядерній аварії. Він повідомив, що обговорив це питання на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Запоріжжі, і має намір незабаром вирушити до Росії для проведення переговорів щодо гарантій безпеки станції.

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