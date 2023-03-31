Трампу збираються висунути кримінальне звинувачення і арештувати. За це проголосувало журі присяжних

Велике журі присяжних Манхеттена проголосувало за те, щоб висунути колишньому президенту США звинувачення за більш як 30 пунктами, пов’язаними з шахрайством. Він може стати першим президентом США, проти якого висунуте кримінальне звинувачення.

Першими про це повідомили з посиланням на джерела американські ЗМІ. Невдовзі інформацію підтвердив офіс окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.

"Сьогодні ввечері ми зв’язалися з адвокатом пана Трампа, щооб узгодити його здачу офісу окружного прокурора Манхеттена з тим, щоб надалі постати перед [...] судом", - повідомив офіс прокурора.

Детальний зміст звинувачення поки не розкривають.

Читайте: Трамп приховав понад сто подарунків від керівників інших країн

Одне з розслідувань проти Трампа стосується виплати порнозірці Стормі Деніелс (справжнє ім’я - Стефані Кліффордс). Перед виборами 2016 року Трамп через адвоката заплатив їй 130 тис. доларів за те, щоб вона мовчала про секс із ним, що відбувся десять років тому.

Виплату Трамп оформив як оплату адвокату за юридичні послуги - а це в штаті Нью-Йорк вважають фальсифікацією звітності й карають реальними тюремними термінами. Адвокат Майлк Коен отримав за це у 2018 році три роки тюрми. Трампу, який тоді був президентом, звинувачень не пред’являли.

Також читайте: Трамп вважає, що для уникнення війни можна було погодитись на окупацію частини України

В чому саме Трампа збираються звинуватити зараз, поки не розголошують.

Після рішення присяжних очікують, що прокурор Манхеттена Елвін Брегг офіційно висуне Трампу звинувачення.

Імовірно, його зобов’яжуть з’явитися з Флориди, де він мешкає, до Нью-Йорка, де його офіційно заарештують.

Телекомпанія CBS повідомляє з посиланням на юристів Трампа, що він, імовірно, здасться прокурорам наступного тижня й постане перед судом 4 квітня.

Також читайте: Бізнес-імперію Трампа визнали винною в шахрайстві та ухилення від сплати податків

Прокурор Брегг - представник демократичної партії. Трамп звинуватив його у заяві щодо рішення присяжних в тому, що він "робить брудну роботу за Джо Байдена".

"Демократи, одержимі ідеєю "дістати Трампа", брехали, шахраювали і крали, але тепер вони створили немислиме - звинуватили абсолютно невинну людину, безпардонно втручаючись у передвиборчу кампанію", - заявив Трамп, який збирається 2024 року знову балотуватися в президенти.

Одночасно Трамп назвав окружного прокурора Брегга ставлеником Джорджа Сороса.

За результатами опитування, близько 44% членів Республіканської партії вважають, що в разі пред’явлення офіційних звинувачень Трамп має відмовитися від участі у виборах.