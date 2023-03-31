Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 13 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 13 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Новоданилівка, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Новодарівка, Преображенка, Мала Токмачка, Чарівне, Ольгівське, Степногірськ, Кам'янське, Степове. Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ситуація за останню добу на Запорізькому напрямку не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 56 обстрілів позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Крім того повідомляється, що протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж