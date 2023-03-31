Доба на Харківщині: ракетні удари по Харкову, атака шахедів на Ізюмський район, обстріли прикордоння, - ОВА

Минулої ночі ворог обстріляв Новобаварський район Харкова, по об’єктах критичної інфраструктури Ізюмського району завдав ударів шахедами. Протягом доби росіяни не припиняли обстрілів прикордонних територій Харківщини

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Усього по місту було випущено 9 ракет, попередньо ЗРК С-300. У Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі", - йдеться в повідомленні.

3 особи зазнали поранень, але госпіталізації не потребували.

Окупанти також атакували БПЛА "Шахед" об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані 2 цивільних чоловіки 44 та 66 років.

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"Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп'янському, Чугуївському та Вовчанському районах. Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп'янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", - додав Синєгубов.