Доба на Харківщині: ракетні удари по Харкову, атака шахедів на Ізюмський район, обстріли прикордоння, - ОВА
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Усього по місту було випущено 9 ракет, попередньо ЗРК С-300. У Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі", - йдеться в повідомленні.
3 особи зазнали поранень, але госпіталізації не потребували.
Окупанти також атакували БПЛА "Шахед" об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані 2 цивільних чоловіки 44 та 66 років.
"Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп'янському, Чугуївському та Вовчанському районах. Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп'янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", - додав Синєгубов.