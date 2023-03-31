Захищаючи Україну від окупантів, загинув воїн та актор театру Антон Прасоленко

У шпиталі від поранень під час захисту України на Сході помер військовослужбовець та актор театру Антон Прасоленко.

Про це у Facebook повідомив військовий психолог Андрій Козінчук, передає Цензор.НЕТ.

"Це Антон. Чувак, який жив в Києві, робив роботу, жив з дівчиною і мутив стосунки, грав в аматорському театрі (чо аматорському? Просто в театрі), мав сонячні дні і екзистенційні кризи. ... Але він не зміг лишитися осторонь і далі жити в своєму світі, а пішов на війноньку. Знаючи, шо він не сильно шарить в цьому, він вчився з нуля. І за рік вийшов на ніх#йовий рівень професійності. Але снаряд і уламки не питають, наскільки ти хороший чи не сильно. Антон брав участь в бойових діях на Сході. В самому пеклі, аби потрапити в рай. Сьогодні він помер в шпиталі від отриманих поранень", - йдеться в повідомленні.

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