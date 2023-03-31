Дві бригади ЗСУ, оснащені БМП Bradley та БТР Stryker, скоро повернуться в Україну, - Пентагон

У Пентагоні заявили, що дві бригади Збройних Сил України, оснащені бойовими машинами піхоти Bradley та бронетранспортерами Stryker, майже завершили навчання і незабаром повернуться на батьківщину.

Про це заявив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

За його словами, бригада, оснащена Bradley, та ще одна бригада на Stryker наприкінці місяця пройдуть загальновійськову підготовку та повернуться до України.

Він зазначив, що сьогодні у Німеччині на полігонах відбуваються додаткові навчання двох мотопіхотних батальйонів ЗСУ.

Райдер додав, що у 2022 році Командування США в Європі, Армія США в Європі та Африці та Група сприяння безпеці в Україні навчили понад 7000 військовослужбовців ЗСУ

"Лише цього тижня 65 українських військовослужбовців ППО пройшли навчання Patriot у Форт-Сіллі, штат Оклахома, і повернулися до Європи. Вони інтегруються з іншими українськими засобами протиповітряної оборони разом із пожертвуваним ППО Patriot зі Сполучених Штатів, Німеччини та Нідерландів. Опинившись в Україні, система протиповітряної оборони "Патріот" доповнить ешелоновану протиповітряну оборону України, щоб забезпечити захист і захист від безглуздих, жорстоких нападів Росії на невинних цивільних осіб та цивільну інфраструктуру", - зазначив Райдер.

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