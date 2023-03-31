Україна працює з кожною державою ЄС, щоб відкрити переговори про вступ, - Стефанішина

Україна веде двосторонні переговори з країнами ЄС для оптимізації реформ та переконання держав-членів у необхідності розпочати переговори про вступ цього року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це виданню Euractiv розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

"На цьому етапі ми працюємо з кожною країною-членом ЄС, комунікуючи порядок денний реформ та обґрунтовуючи необхідність відкриття переговорів про вступ", - повідомила Стефанішина.

За словами віцепрем’єрки, важливо донести меседж до українського народу, що "ми на правильному шляху, що ми готуємося до перемоги, і що ЄС підтримує український уряд у проведенні реформ".

Вона не уточнила, які саме країни-члени ЄС ще потрібно переконати, щоб Україна могла розпочати переговори про вступ.

Водночас Стефанішина повідомила, що запропонувала країнам-членам ЄС "співпрацювати з Україною в межах програм партнерства на секторальній основі". Вона зауважила, що продовжить роботу зі своїми колегами, щоб "визначити конкретну сферу їхнього інтересу та моніторингу".

"Це дозволить країнам-членам ЄС мати власне індивідуальне джерело експертизи з конкретної теми - чи то верховенство права, чи то сам переговорний процес, чи то розбудова інституційної спроможності, чи то секторальна політика, як-от сільське господарство", - сказала Стефанішина.

Відповідаючи на запитання, наскільки реалістичним є бажання України розпочати переговори про вступ до грудня, Стефанішина сказала, що "це буде політичне рішення".

"Зрозуміло, що сам процес вступу не буде політичним процесом, а вимагатиме багато важкої технічної роботи", - додала вона.

За словами Стефанішиної, одним з головних завдань, які Україна має виконати, є коригування відбору на посади суддів Конституційного суду. Це потребуватиме додаткових змін законодавства, але може бути виконано до травня.

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