Усіх, хто намагається вчити дітей говорити українською в Росії, треба прирівняти до ІДІЛу та знищувати, - російський пропагандист

Російська пропаганда виступає проти уроків української мови для українських дітей, яких РФ депортувала та викрала.

Про це у Telegram повідомив російський пропагандист Сергій Мардан, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо діти, які приїхали до Росії з України, "ЛНР", "ДНР", Запорізької та Херсонської областей, хочуть вивчати українську мову, потрібно створити для цього всі умови, повідомила в інтерв'ю РІА Новини уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова. Знову почалися ігри в "багатонаціональний народ Російської Федерації", до якого тепер входять ще й щирі українці.

Цих дітей, яким з моменту народження промивали мізки, роблячи з них "українців", потрібно вміло і системно переучувати. Дітей потрібно виростити нормальними російськими людьми та російськими громадянами, а не плекати в них за казенний рахунок тугу за "втраченим українським раєм", - йдеться в повідомленні.

Він назвав російських чиновників, які "відповідальні за гуманітарну сферу", "фантастично ненавченими".

"Безвідповідальність, байдужість, невігластво і боягузливість є єдиною причиною нескінченної низки криз, які Росія намагається вирішувати на всьому просторі колишнього СРСР. Починаючи з України і до Вірменії. Москалькова не хоче визнати очевидного. Будь-яка родина в Росії, яка вимагатиме зараз уроків української мови для своїх дітей - це осередок "українського ІДІЛу". І чинити з ними треба так само, як із адептами чорного прапора", - підсумував пропагандист Мардан.

Нагадаємо, раніше Мардан в одному з ефірів обговорював, як примусити вчителів на окупованих територіях України співпрацювати із загарбниками. Він також пропонував створити "локальный запорожский ГУЛАГ".

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