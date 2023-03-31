Китай допоможе Росії заблокувати YouTube до жовтня, - росЗМІ

Москва готується до блокування YouTube у Росії до четвертого кварталу 2023 року. Технічну допомогу в цьому після візиту Сі Цзіньпіна до Москви надають фахівці з Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода", про це пише російське видання "Октагон".

За словами авторів матеріалу, до Росії прибув 41 технічний фахівець із Китаю. Вони спільно з російськими фахівцями готують план блокування. Доступ до YouTube у Китаї закрито з 2009 року.

Китай - на останньому місці в індексі свободи інтернету, який щорічно публікується міжнародною неурядовою організацією Freedom House. У країні заблоковано багато західних інтернет-сервісів та соцмереж, методи обходу блокувань, ведеться цензурування повідомлень у месенджерах та на форумах.

Росія у цьому списку на шостому місці з кінця. "Октагон" не пояснює, навіщо Москві могла знадобитися технічна допомога у блокуваннях.

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