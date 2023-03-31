"Енергоатом" готується до запуску повітряної лінії, яка з’єднає українську та європейську енергосистеми

У державному підприємстві "Енергоатом" повідомили, що готуються до запуску повітряної лінії, яка через Польщу з’єднає українську та європейську енергосистеми.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у межах робочого візиту на одну з українських АЕС президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, оглянувши стан підготовки цієї лінії до експлуатації, переконався, що свою частину робіт Компанія завершила у повному обсязі.

Наразі на майданчику вже змонтовано частину необхідного обладнання, а відповідні підрозділи "Енергоатома" проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Тож щойно свою частину зобов'язань виконає і НЕК "Укренерго", лінію можна буде вводити в експлуатацію. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити у квітні.

Повітряна лінія електропередачі, яка працювала ще за СРСР, відтоді як він розпався, була виведена з експлуатації та з 1991 року не працювала. Саме "Енергоатом" порушив питання про необхідність її відновлення, і завдяки активній позиції Міністерства енергетики це стало можливим.

"Так ми розширюємо свої можливості та зміцнюємо зв'язок України з європейською енергосистемою. Це надзвичайно важливо в умовах, коли росія веде прицільні обстріли нашої енергетичної інфраструктури", – наголосив Котін. І додав: у перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки.

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