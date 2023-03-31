РФ буде складно відновити арсенали контрбатарейних радарів, - розвідка Великої Британії

Росії буде складно відновити арсенал контрбатарейних радарів, оскільки системи залежить від від поставок високотехнологічної електроніки, які потрапили під санкції.

Про це у Twitter повідомило Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що 23 березня 2023 року Сили спеціальних операцій України оприлюднили кадри знищення російського контрбатарейного радару "Зоопарк-1М" на Донецькому напрямку.

"Зусилля обох сторін нейтралізувати контрбатарейні радари супротивника були постійним елементом конфлікту. Цих систем порівняно небагато, але вони є значним мультиплікатором сили. Вони дозволяють командирам швидко знаходити та уражати ворожу артилерію. Однак, оскільки вони мають активну електромагнітну сигнатуру, вони вразливі до виявлення та знищення. Росія втратила щонайменше шість "Зоопарк-1М" і, ймовірно, лише дуже обмежена кількість залишилася в Україні", - йдеться в повідомленні.

У розвідці Великої Британії наголосили, що відновлення арсеналу контрбатарейних радарів, ймовірно, є ключовим пріоритетом для обох сторін, але у Росії, ймовірно, виникнуть труднощі, оскільки ці системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які були перервані санкціями.

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