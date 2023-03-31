Міноборони РФ заявляє, що нібито не планує нову мобілізацію: Вистачає добровольців

Міністерство оборони Росії заявило, що нібито не має в планах другої хвилі мобілізації.

Про це йдеться у повідомленні міністерства, яке цитують російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"У планах Генерального штабу ЗС РФ немає другої хвилі мобілізації.

Уже призваних у рамках часткової мобілізації та добровольців цілком вистачає для виконання покладених завдань у рамках спецоперації (так в Росії офіційно називають війну. - Ред.)", - йдеться у заяві Міноборони.

Також читайте: Весняний призов може завадити РФ поповнювати бойові підрозділи, які воюють в Україні, - ISW

Нагадаємо, завтра в Росії розпочнеться весняний призов.