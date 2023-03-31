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Міноборони РФ заявляє, що нібито не планує нову мобілізацію: Вистачає добровольців

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Міноборони РФ заявляє, що нібито не планує нову мобілізацію: Вистачає добровольців
Міністерство оборони Росії заявило, що нібито не має в планах другої хвилі мобілізації.

Про це йдеться у повідомленні міністерства, яке цитують російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"У планах Генерального штабу ЗС РФ немає другої хвилі мобілізації.

Уже призваних у рамках часткової мобілізації та добровольців цілком вистачає для виконання покладених завдань у рамках спецоперації (так в Росії офіційно називають війну. - Ред.)", - йдеться у заяві Міноборони.

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Нагадаємо, завтра в Росії розпочнеться весняний призов.

Топ коментарі

  • Yevhen Tarnavskyi b54bac3a
    Розумно.
    Якщо називаєш всіх мобілізованих добровольцями, то звичайно їх вистачить.
  • Garry Grant
    "Добровольці" вже злиняли в Грузію та Казахстан.)
  • Владимир fd08a616
    Хахаха
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